Et donc là le SEO greenbearmedia.com me propose de publier un article sponsorisé sur la santé bucco-dentaire. Sur mon site.

C'est vous dire à quel point ils semblent être à la pointe de leur métier.



Je n'ai pas été très tendre dans ma réponse :



« Bonjour.



Si on passe sur le fait que je déteste absolument l'hypocrisie que sont les articles sponsorisés (et à quel point cela serait méprisant pour mes lecteurs), je suis perplexe: Avez-vous seulement lu mon site ? Quel rapport y trouvez-vous avec la santé bucco-dentaire ?

Cela me laisse penser que:

1) soit vous n'avez absolument pas lu mon site.

2) soit vous l'avez lu, mais dans ce cas vous devriez vous remettre en cause sur vos compétence dans le domaine du SEO.



Quant à votre société, un site web inexistant ne donne absolument pas confiance.

Je ne porte pas vraiment les SEO dans mon coeur: Ils ont largement contribué à pourrir le web et les résultats des moteurs de recherche.

Donc ce sera bien entendu non. »