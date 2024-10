Pour des raisons pratiques, mon ex et moi avons fini par fournir un téléphone à ma 14ans. J'ai recyclé un vieux Samsung S5 Neo sous Android 6 (oui pas récent). Et ben c'est pas trivial.1️⃣ Déjà tu te bas pour réinitialiser le téléphone parceque Samsung te l'interdit tant que tu ne t'es pas connecté sur ton compte Samsung (ON S'EN FOUT, PURIN). Donc GO réinitialisation du mot de passe du compte dont on se fout et dont ne se sert jamais (MERCI SAMSUNG).2️⃣ Ensuite, tu te bas pour virer tout le bloatware Samsung+Microsoft (Excel, Word, OneDrive, OneNote, etc.).3️⃣ Ensuite, gros LOL, vu qu'un certificat racine a expiré il y a quelques années, l'accès en https à tout un tas de domaines est tout simplement *impossible*. Mais il y a une solution : https://sebsauvage.net/links/?EuHnvQ 4️⃣ Une fois fait, il faut installer quelques applications. Et là non plus ce n'est pas trivial.- Oubliez Vivaldi, l'un des seuls navigateurs mobiles potables qui marche encore sous Android 6 c'est... Firefox !- Pour le mail, idem : un tas d'applis ne fonctionnent plus. Une fois de plus, l'excellent Fairemail sauve la mise ! 💙 ( https://email.faircode.eu/ - Par sécurité, je lui met une appli de GPS hors-ligne si elle se perd : vive OrganicMaps !- Pas de données mobiles, elle ne s'en servira qu'en Wifi, mais il faut quand même installer un bloqueur de pubs. Manque de bol, Android 6 ne supporte pas DOH ou DOT : impossible d'utiliser un serveur DNS comme DNSForge ou celui de Mullvad. Solutionné avec l'excellent PersonalDNSFilter (dommage qu'il faille se coltiner la notification permanente du VPN).Mais OUF ! 😩 On a truc qui marche bien et à peu près sécurisé (oui si on omet Android 6 lui-même)EDIT: Non je ne souhaite pas bidouiller avec des ROMs alternatives. Sur un PC perso je peux me permettre de bidouiller. Sur un téléphone qui peut devoir servir en cas d'urgence, non. La partie téléphonie et SMS *doit* fonctionner. Le reste, c'est du bonus.