La Poste:

T : Abonnement magazine déposé dans la boite aux lettre.

T+1 : N'habite pas à l'adresse indiquée.

T+2 : Abonnement magazine déposé dans la boite aux lettre.



Faut pas s'étonner qu'on préfère de plus en plus les relais-colis ou les livreurs privés plutôt que le service foireux de La Poste.

Bon en même temps, quand on est dans l'optique de détruire le service public (soit en le vendant au privé, soit en lui retirant les moyens), faut pas s'étonner.

