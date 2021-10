#AstuceInutile : Comment parler comme dans "Alvin et les Chimpunks" avec #VLC:



1) Lancer VLC

2) Menu "Média > Ouvrir un périphérique capture"

3) "Nom du périphérique audio": Choisir votre micro/carte son intégrée.

4) Cliquer sur le bouton "Lire"

5) Menu "Outils > Effets et filtres"

6) Onglet "Avancé" : cochez la case et mettez le curseur "Ajustement hauteur" presque jusqu'en haut.

7) Amusez-vous bêtement.



Curseur en bas pour parler comme Dark Vador.