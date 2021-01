J'ai constaté des ralentissements de fou dans NextCloud. Il met parfois jusqu'à 6 ou 7 secondes pour aller chercher un pauvre CSS ou SVG. J'ai trouvé comment palier au problème.



(1) Lancer la commande occ files:scan-app-data

Elle permet (entre autres) de rafraichir le cache des CSS.



(2) L'application "Theming" qui permet de customiser les couleurs de NextCloud et l'écran d'accueil ralentit MONSTRUEUSEMENT NextCloud 20.

(Aller chercher une icône SVG avec Theming: jusqu'à 7 secondes. La même icône SVG sans l'application Theming: <500ms).

Donc, désactivez cette application.



Il reste malgré tout possible de customier NextCloud avec des CSS Custom:

1) Activez les applications Theming et CustomCSS.

2) Dans les paramètres, entrez les CSS que vous voulez (par exemple #body-login pour customer l'écran de connexion) et sauvegardez.

3) Désactivez l'application Theming (mais laissez CustomCSS).



Vos CSS continueront à s'appliquer, sans que les perfs soient plombées par Theming.

(L'application Theming doit être activée chaque fois que vous voulez retoucher aux CSS)

C'est ainsi que je customise l'image de fond de l'écran d'accueil (#body-login) et le bandeau (header#header).

?L_gGiw