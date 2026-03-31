🤖 #bots (râlage)
Non mais pour vous dire à quel point les bots des GAFAMs/IA sont *DÉBILES* regardez le genre de requête que je vois arriver sur le moteur de recherche de mon ancien blog (inactif depuis 2013): 2026-03-31 09:16:25
?MbZ32g
/rhaa/?2011/11&rech=KHALEEJ+GAS+PRICES
Quel esprit sain viendrait chercher sur mon vieux blog le prix du carburant en Inde ???
Devinez qui est ce gros débile ?
Microsoft ! "bingbot/2.0; +bing.com/bingbot.htm)"
Ne venez pas me faire croire que ces gens sont à la pointe de l'intelligence.