Juste pour dire que j'ai fini la saison 2 de la série "Sex Education". On a *beaucoup* rigolé.

Cette série c'est pas juste une comédie qui faire rire, c'est aussi un moyen de débunker un paquet d'idées à la con sur le sexe (merde on est pas des machines, mais des êtres sensibles avec nos faiblesses et désirs), et en prime la série est ouverte à toutes les sexualités.

Et beaucoup de sujets sont abordés: le consentement, les agressions sexuelles, l'absurdité de l'idée de "performance", l'idiotie de l'idéalisation du rapport sexuel parfait, la honte, le fait d'assumer ou non, l'image social qu'on essaie de renvoyer, le décalage qu'il peut y avoir entre amour et sexe, etc.

Je suis limite à penser que les ados *devraient* regarder cette série.

