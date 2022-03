BIEN. Comme j'ai un peu galéré à mettre un noyaux plus récents avec les pilotes NVidia les plus récents, je vous documente ça ici en détail, ça aidera sans doute quelqu'un. Désolé ça va être technique, mais c'est pour que je me garde ça sous le coude.



Je suis sous Linux Mint 20.3 Mate. Il est par défaut avec un noyau 5.4 mais on peut facilement le basculer en 5.13, ce que j'ai fait car j'ai une machine récente et j'ai besoin de certaines fonctionnalités (comme le limiteur de charge de batterie) sur mon Asus TUF A15. J'étais en pilote NVidia 460, et je voulais passer en version 510.

Déjà, pour être sûr de faire une installation propre, j'ai viré tous les anciens pilotes. Voilà comment j'ai installé:



- Démarrer sur la console de récupération (via grub).

- Choisir : activer le réseau.

- Puis choisir : console root.

- Vérifiez que vous avez bien du réseau (ping google.fr). Ne continuez pas si vous n'avez pas de réseau.

- Suppression de tous les anciens pilotes NVidia:

sudo apt purge nvidia\* libnvidia\*

sudo apt autoremove --purge

- installation des pilotes NVidia 510 :

sudo apt install nvidia-driver-510 xserver-xorg-video-nvidia-510 nvidia-utils-510 --install-recommends



Redémarrage: J'ai bien la fenêtre de connexion graphique. Mais c'est là que les problèmes commencent :

Dès que j'ouvre une session, elle se referme et je reviens dans l'écran de login. On trouve dans les logs (~/.xsession-errors) :

Gdk-Message: 17:49:46.629: marco: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.

Gdk-Message: 17:49:46.629: mate-panel: Fatal IO error 2 (Aucun fichier ou dossier de ce type) on X server :0.

Gdk-Message: 17:49:46.629: mate-settings-daemon: Fatal IO error 2 (Aucun fichier ou dossier de ce type) on X server :0.

Gdk-Message: 17:49:46.630: mate-session: Fatal IO error 11 (Ressource temporairement non disponible) on X server :0.



Mate a des soucis ? Essayons avec Cinnamon: sudo apt install cinnamon

et basculer mes sessions sur Cinnamon (sur l'écran de login, sélectionner Cinnamon à la place de MATE). L'ouverture de session fonctionne et j'ai bien mon bureau.



Youpi ? Non. J'ai régulièrement des freeze complets de X qui durent plusieurs secondes. Symptômes: Vous voyez dans /var/log/Xorg.0.log :

[ 201.904] (EE) NVIDIA(GPU-0): WAIT (1, 8, 0x8000, 0x0007770c, 0x00077714)

[ 224.165] (EE) NVIDIA(GPU-0): WAIT (2, 8, 0x8000, 0x00013938, 0x00013940)

[ 231.165] (EE) NVIDIA(GPU-0): WAIT (1, 8, 0x8000, 0x00013938, 0x00013940)

[ 260.373] (EE) NVIDIA(GPU-0): WAIT (2, 8, 0x8000, 0x000617fc, 0x00061804)

[ 267.373] (EE) NVIDIA(GPU-0): WAIT (1, 8, 0x8000, 0x000617fc, 0x00061804)

[ 274.424] (EE) NVIDIA(GPU-0): WAIT (2, 8, 0x8000, 0x00050d88, 0x00050d90)



Solution : sudo prime-select on-demand

et redémarrer.



Cela semble régler le problème. (PS: Je peux même revenir en bureau Mate, les sessions s'ouvrent bien.)

Je suis bien en noyau 5.13 avec pilotes NVidia 510 et plus de freeze. Ouf !



PS: >sudo inxi -GS

System: Host: tufa15 Kernel: 5.13.0-27-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una

Graphics: Device-1: NVIDIA driver: nvidia v: 510.54

Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] driver: amdgpu v: kernel

Display: server: X.Org 1.20.13 driver: amdgpu,ati,nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa tty: N/A

OpenGL: renderer: AMD RENOIR (DRM 3.41.0 5.13.0-27-generic LLVM 12.0.0) v: 4.6 Mesa 21.2.6