Les gens: Pensent qu'il n'y a aucune chance d'attraper le Covid et de subir des conséquences graves malgré 4,5 millions de morts.

Also les gens: Jouent au loto en pensant sincèrement avoir une chance non négligeable de gagner.

Ouais, les statistiques, c'est pas forcément intuitif.

