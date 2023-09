#boulot

Imagines t'es une énorme société internationale avec un énorme cloud, des services et des millions de clients (dont des gouvernements) et t'es pas foutu d'implémenter IMAP correctement.



Groumpf.

J'ai pas vu certains mail dans mon Thunderbird parce que cet abruti de Microsoft échoue aléatoirement à servir certains mails en IMAP.



Je vais me résoudre à utiliser cette immonde version web. 😠 (Rien que la recherche me file de l'urticaire)