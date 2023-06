La police protège.La police tue.C'est pas un loto auquel j'ai envie de jouer.Surtout que tout le monde ne part pas avec les mêmes chances.Il faut dynamiter toute le système de police et gendamerie et tout repenser de fond en comble. À commencer par la formation et le contrôle.EDIT: à lire absolument, à propos de ce qui se passe maintenant et de l'immigration : https://threadreaderapp.com/thread/1674364535795249154.html (Copie là : https://web.archive.org/web/20230630075507/https://threadreaderapp.com/thread/1674364535795249154.html