La SNCF est incompétente en informatique.

Tu fais une commande web pour le bar pour un petit déjeuner. Pour 7h10. Tu valides le paiement. "Merci. Rendez-vous comme prévu à 5h59“



Ben non gros crétin, j'ai choisi 7h10. 😒



Tu arrives au wagon bar. Le serveur : "attendez il doit y avoir un problème, il manque une boisson chaude".

Oui le site a perdu une partie de la commande. 😒



SNCF: dépenser des millions en informatique et échouer à faire un FUCKING FORMULAIRE. 👌