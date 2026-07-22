Shaare your links...
34709 links
Liens en vrac de sebsauvage
Home
Login
RSS Feed
ATOM Feed
Tag cloud
Picture wall
Daily
Links per page:
20
50
100
page 1 / 1
Analogie foireuse à propos de l'interdiction des "réseaux" sociaux aux -15 ans
Faisons une analogie: Il y a un tuyau qui répand de la merde et des polluants dans une rivière. On interdit aux ados de s'y baigner, pour leur propre bien.
La vraie solution, c'est pas d'interdire aux ados d'y aller, C'EST DE FAIRE FERMER CE TUYAU DE MERDE.
C'est la seule décision censée pour la santé publique. La santé de *tous*, pas que celle des ados.
2026-07-22 13:32:07
?OzmGFQ
Links per page:
20
50
100
page 1 / 1
Shaarli 0.0.41 beta modifiée - 2022-08-11
- The personal, minimalist, super-fast, no-database delicious clone. By
sebsauvage.net
. Theme by
idleman.fr
. I'm on
Mastodon
.
shelter.moe