Faisons une analogie: Il y a un tuyau qui répand de la merde et des polluants dans une rivière. On interdit aux ados de s'y baigner, pour leur propre bien.



La vraie solution, c'est pas d'interdire aux ados d'y aller, C'EST DE FAIRE FERMER CE TUYAU DE MERDE.



C'est la seule décision censée pour la santé publique. La santé de *tous*, pas que celle des ados.