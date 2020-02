J'ai encore pu constater ce week-end que l'utilisateur moyen ne capte absolument RIEN aux notifications Android.

Ils sont noyés de notifications, et ils n'ont aucune foutue idée d'où ça vient.

Et dans la vaste majorité des cas, ça vient juste de cette saloperie de Chrome, qui laisse les sites web pousser des notifs n'importe quand.

Well done, abruti de Google !

(Si un réglage par défaut POURRIT la vie des utilisateurs, il faut changer ce réglage par défaut.)

