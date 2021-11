Je met le texte ici, histoire que les gens puissent le trouver via les moteurs de recherche. Voici un phishing qui touche les chambres d'hôte et autres propriétaires qui ont des chambres inscrite sur Booking.com : Le message suivant a été reçu sur Booking.com, comme émanant d'un client qui fait une réservation (anormalement longue d'ailleurs):« I just booked your place on Booking.com. But i see on Airbnb that your property is listed by another person, it has the same photos and description but different price. Do you have a co-host ? because he told me that he doesn't have the property listed on BOOKING.You can find the property on airbnb here: https://mub.me/VEBJC?airbnb-rooms-329040321-property Le lien renvoie vers http://cehirigaon.temp.swtest.ru/profile-329301-rooms/login.php?Les-Allues--France/homes?tab_id=home_tab&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&flexible_trip_dates%5B%5D=december&flexible_trip_dates%5B%5D=november&flexible_trip_len qui est une fausse page de login airbnb.Le principe est de se faire passer pour un client Booking, dire au propriétaires que quelqu'un d'autre a listé sa propriété sur airbnb, et inciter le propriétaire à se connecter sur son compte airbnb pour "vérifier" afin de lui piquer son login et mot de passe. J'ignore comment ils l'exploitent ensuite.Le management de Booking.com a bien entendu été prévenu.