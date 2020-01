Je suis convaincu du fait que si chaque nouvelle version de Windows consomme plus de ressources que la précédente, ce n'est pas un effet de bord de l'ajout de fonctionnalités, mais bien une volonté de Microsoft de pourrir la situation.Certes Microsoft paraît sympa en offrant la mise à jour Win7➡️Win10, mais il sait très bien qu'un tas de machines ne seront pas assez puissante pour supporter Win10, réduisant énormément la qualité de l'expérience utilisateur.L'utilisateur se sentira frustré ("c'est lent"), et aura le réflexe de penser que SA machine n'est plus assez puissante.Direction le magasin où il achètera un PC flambant neuf... Avec sa licence Windows attachée.(Merci le gouvernement qui n'a rien fait pour lutter contre la vente liée)On en arrive à une situation ubuesque ou l'utilisateur moyen aura, au cours de sa vie, payé PLUSIEURS FOIS LA LICENCE WINDOWS alors qu'il a des ordinateurs parfaitement fonctionnels et dont l'état ne nécessite aucun remplacement.C'est une absurdité économique et écologique, mais qui arrange parfaitement le business de Microsoft.Et si vous pensez que je fantasme sur le fait que Microsoft utilise ça pour pousser à la vente de licences Windows, regardez cette publicité :