Alors j'ai voulu re-tester MagicEarth face à Maps.me et OsmAnd.Et bien NON. Juste NON je ne veux pas de cette appli.Elle vous masque des informations, elle vous MENT pour son propre bénéfice.J'ai cliqué sur une chambre d'hôte que je connais bien: MagicEarth (tout comme Maps.me) a EFFACÉ le numéro de téléphone, l'adresse email, l'URL du site web, et toutes les autres infos (disponibilité du Wifi, moyens de paiement, etc.) pour mettre, à quelques mètres de là, un lien Booking.Il est HORS DE QUESTION que j'utilise un logiciel de GPS qui me ment sur les cartes et me masque volontairement des informations qui pourraient m'être utiles. Il y a encore beaucoup d'autres info sur lesquelles MagicEarth et Maps.me me mentent ou cachent ? Je n'en sais rien.Vous connaissez la notion de DNS menteur ? On peut désormais aussi parler de GPS menteur.OsmAnd n'est peut-être pas super intuitif, mais au moins je peux lui faire confiance.(PS: La phrase précédente est réutilisable pour pratiquement toutes les comparaisons entre logiciels libres et logiciels privateurs.)PS: À ce propos, je félicite https://qwant.com/maps qui non seulement affiche toutes les informations, mais les rend directement cliquables: touchez le numéro de téléphone pour le composer directement (URI en tel:...), ou l'adresse email pour envoyer directement un mail (mailto:...). C'est impeccable !PS: L'application MAPS (sur F-Droid) basée sur Maps.me n'a pas cette tare: Elle affiche bien les informations tout comme OsmAnd. Elle n'est pas menteuse.PS: Quand à GoogleMaps, je vous laisse avec cet article: https://sebsauvage.net/links/?j0fsGQ