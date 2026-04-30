Ces derniers jours j'ai commencé à bricoler un truc qui pourrait être un Wine en version portable. En gros de quoi faire fonctionner les jeux Windows sous Linux sans avoir à installer et configurer Wine au préalable (ce qui est assez fastidieux si vous avez suivi mon guide: ajouter les clés du dépôt Wine, ajouter le dépôt Wine, apt update, apt install, configuration, installation des dépendances via winetricks, etc.)



Là ça serait nettement plus simple:

1) Décompresser WinePortable

2) poser les jeux Windows dedans,

3) lancez "explorer.sh" qui vous affiche un explorateur de fichiers Windows. Vous n'avez plus qu'à lancer les jeux.



Il suffit d'un Linux 64 bits. (Recommandé : un noyau 6.14+ et une carte graphique compatible Vulkan pour de meilleures performances dans les jeux.)



Ça semble fonctionner sur diverses distributions (Debian, Ubuntu, LinuxMint, Manjaro, Arch...). Dès que j'ai quelquechose d'assez propre, je vous le met bien entendu à disposition.



(Je me suis basé sur un Wine packagé sous forme d'AppImage auquel j'ai ajouté quelques scripts et surtout un préfixe préparé à l'avance avec tout le nécessaire : VCrun Microsoft (plusieurs versions), dxvk, vkd3d, corefonts, DotNet4, XNA 4, OpenAL et Physx.)



Je ne prétend absolument pas concurrencer des logiciels comme Lutris ou Bottles, mais juste fournir un environnement minimaliste mais pleinement fonctionnel, sans prise de tête, sans dépendances et installable même sans connexion internet.

Pas de deb, de Flatpak ou snap avec des dépendances. Juste une archive à décompresser.