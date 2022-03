Bien. Maintenant que j'ai une connexion fibre (>30 Mo/sec en montant et descendant), j'en profite pour participer à l'effort anti-censure en installant quelques bricoles sur mon Raspberry.

Pour commencer j'ai installé un noeud IPFS. (Pour ceux qui se souviennent de Freenet, c'est très similaire, et simple à installer. Le principe est de distribuer le stockage de documents.)

IPFS n'est pas trop lourd: Je lui ai alloué 8 Go de stockage max. Il consomme <340 Mo de RAM, et une bande passante généralement négligeable (<100 ko/s.)

Tout cela est tout à fait gérable pour un petit Raspberry (qui en plus de consommer une faible quantité de courant est parfaitement silencieux).

Suivre le status du noeud IPFS est facile: il inclue une jolie petite page web.



Je verrai peut-être aussi pour intaller un noeud TOR et/ou ArchiveTeam Warrior.