N'oubliez que si vous utilisez Inkscape pour faire du SVG destiné à être publié dans une page web, il ne faut pas faire juste une sauvegarde en SVG.Faites "Enregistrer sous..." et dans le type, choisissez "SVG optimisé (*.svg)": Cela va grandement réduire la taille de vos fichiers SVG.Pour aller plus loin, vous pouvez le passer dans une moulinette qui va encore optimiser le SVG: https://github.com/svg/svgo Et quelques optimiseurs SVG en ligne: