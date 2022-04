Je suis désepéré par le manque de culture politique global. Les gens votent LePen en pensant faire du social. Il faut dire qu'elle sait parler, la LePen. Hier son discours, on aurait presque dit un discours de gôche. Le fascisme a pris des leçons de séduction, et le pire c'est que ça marche. Les gens gobent.

Bordel, si vous voulez du social, votez pas à droite. 🤦‍♂️

Et dans tous les cas, ON NE VOTE PAS FACHO, BORDEL.

On a viré le fascisme en 45, et il revient pas à pas, feutré. 🤮