RRRHHHÂÂÂÂÂ encore un site qui ne répond carrément pas quand il n'aime pas ton IP : ldlc.com

Raz-le-bol de ces sites qui balkanisent le web sous prétexte de "sécurité". 😠

(Et c'est de plus en plus fréquent : Free Mobile, Reddit, mutuelles, banques, administrations, applications mobiles, etc.)



Le pire, je crois, ce sont les sites qui vous répondent "Mauvais mot de passe" MÊME QUAND LE MOT DE PASSE EST BON mais qu'ils n'aiment pas votre adresse IP.