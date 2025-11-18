Shaare your links...
CloudFlare est down.
CloudFlare a des soucis.
Du coup, X aussi.
Et plein d'autres, j'imagine.
Et alors, LOL,
https://downdetector.fr/
ne marche pas.
Parce qu'il utilise CloudFlare.
EDIT: Articles :
https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/cloudflare-hit-by-outage-affecting-global-network-services/
https://go.theregister.com/feed/www.theregister.com/2025/11/18/cloudflare_outage/
2025-11-18 13:06:17
?TToSLg
