A contrario de tout le monde qui se jette sur les SSD, je ne veux pas mettre mes données sur ce genre de support, pour de multiples raisons:

- Le prix au méga-octet est plus élevé qu'un disque dur (donc à prix égale, j'aurais moins de capacité de stockage)

- La durée de vie est plus courte qu'un disque dur.

- Ça meurt sans prévenir (les disques durs, avec SMART, préviennent à l'avance des défaillances).

- Le jour où je m'en débarrasse, je n'ai *aucun* moyen fiable d'effacer mes données dessus. (À part le détruire totalement et soigneusement. Mais comment on détruit ça de manière fiable ?)



Donc merci, mais non merci.

Ceci dit, un SSD est acceptable en tant que disque système, puisqu'il n'y a en général pas trop de données sensibles, et que les données ne sont pas critiques (un OS, ça se ré-installe).

