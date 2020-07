Wooaaa... GoogleMaps est *beaucoup* plus merdique et truffé d'erreurs que je le pensais.



Dans mon village le billard club est indiqué à 300m de là où il est réellement. GoogleMaps m'indique tranquillou que le billard club se trouve... Au beau milieu d'une rivière.



Quand à la mairie d'un autre village, elle est indiquée comme étant un refuge... Qui se trouve en réalité dans la vallée d'en face, à plusieurs KILOMÈTRES de là.



GoogleMaps 💩



(Et encore, ce ne sont que ceux que j'ai vus)



Donc non non non : Google est TRÈS LOIN d'avoir les meilleures cartes.



Si vous vous reposez sur GoogleMaps ou Waze pour la navigation, attendez-vous à des surprises.

