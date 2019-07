Tu redémarre ton téléphone Android, il t'affiche "Cryptage de la carte SD"... Et puis POUF plus rien.



Plus de carte sd.



Adieu tes fichiers. 😱



Heureusement que j'ai fait un backup de la carte sd qui date de mardi, donc je perds pas grand chose.



FAISEZ DES BACKUPS LES GENS, C'EST IMPORTANT ❗❗❗

(D'autant qu'avec le chiffrement des cartes MicroSD d'Android, vous ne pourrez pas sortir la carte microSD pour la relire sur une autre machine.)

