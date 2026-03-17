Si la page de votre article commence par une image générée par IA, je n'irai pas lire l'article et je ne le partagerai pas. Ça suffit.



Je sais qu'on manque tous de temps, mais générer une image par IA pour décorer :

- ça montre le peu de considération que vous portez à vos lecteurs.

- ça montre le peu de considération que vous portez aux artistes (dont le travail a été pillé par les boîtes d'IA) (Vous voulez une illustration ? Payez un illustrateur)

- ça montre votre flemme (et du coup, l'article ça vaut le coup de le lire ?)

- ça montre le peu de considération que vous avez sur l'impact de l'IA sur nos sociétés (hégémonie des milliardaires, destruction de la démocratie, exploitation de travailleurs sous-payés, exploitation des créateurs, écologie (consommation monstrueuse d'énergie)...) POUR UNE FOUTUE IMAGE.

- ÇA. N'APPORTE. FOUTREMENT. RIEN. À. L'ARTICLE.



Vous avez un article à publier ? PUBLIEZ VOTRE ARTICLE.

C'est le texte qui nous intéresse. On s'en fout de l'image.

(Oui je sais, ce n'est probablement pas une opinion populaire.)