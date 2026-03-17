Ok ça suffit.
Si la page de votre article commence par une image générée par IA, je n'irai pas lire l'article et je ne le partagerai pas. Ça suffit. 2026-03-17 11:46:06
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Je sais qu'on manque tous de temps, mais générer une image par IA pour décorer :
- ça montre le peu de considération que vous portez à vos lecteurs.
- ça montre le peu de considération que vous portez aux artistes (dont le travail a été pillé par les boîtes d'IA) (Vous voulez une illustration ? Payez un illustrateur)
- ça montre votre flemme (et du coup, l'article ça vaut le coup de le lire ?)
- ça montre le peu de considération que vous avez sur l'impact de l'IA sur nos sociétés (hégémonie des milliardaires, destruction de la démocratie, exploitation de travailleurs sous-payés, exploitation des créateurs, écologie (consommation monstrueuse d'énergie)...) POUR UNE FOUTUE IMAGE.
- ÇA. N'APPORTE. FOUTREMENT. RIEN. À. L'ARTICLE.
Vous avez un article à publier ? PUBLIEZ VOTRE ARTICLE.
C'est le texte qui nous intéresse. On s'en fout de l'image.
(Oui je sais, ce n'est probablement pas une opinion populaire.)