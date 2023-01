Bon, l'application GPS OsmAnd, ça ne va plus.- Ils multiplient les fonctionnalités au détriment de l'usabilité (Les menus sont de plus en plus labyrinthiques).- Des options sautent (En mode navigation, tout à coup la carte n'est plus orientée dans le sens du déplacement du véhicule, il faut aller réactiver l'option).- L'affichage en fausse 3D est sympa, mais - quand on est en guidage - à l'arrêt la carte se met à tourner dans tous les sens.- Le nouvel algo de routage est moins bon. Là où MagicEarth et OrganicMaps calculent un trajet censé et efficace (sur une route que je connais), OsmAnd me calcule désormais un trajet moins bon, passant par une grosse ville (il semble privilégier les autoroutes systématiquement).Je ne peux plus recommander cette application pour un usage général. Certes elle a les meilleures cartes et possède plus d'options que n'importe quel autre logiciel, mais cette course aux options tourne à l'absurde. Je me moque de pouvoir changer la couleur et l'épaisseur du trait m'indiquant la route à suivre si je n'arrive déjà pas à retrouver l'option pour remettre la carte dans le bon sens pendant le guidage.Je garde quand même OsmAnd pour certains usages précis (qualité des cartes, options d'enregistrement/import/export gpx, sentiers de rando, etc.) mais j'arrête de recommander l'application. Au quotidien j'utilise :- MagicEarth, qui a les meilleures indications en voiture (autres avantages: il essaie toujours de proposer 3 trajets alternatifs, et le recalcule du trajet est très rapide).- OrganicMaps à pied ou à vélo (un peu moins bon en voiture, mais l'algo de calcul de trajets s'est amélioré). https://www.magicearth.com/ (MagicEarth n'est pas un Logiciel Libre, mais il est respectueux de la vie privée. C'est l'application GPS choisie par /e/ (l'OS alternatif Libre pour smartphones))