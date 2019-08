Un mec sur internet :

"J'ai écrit un article sur xxxxx"



Moi cliquant sur le lien :

"Pour lire l'article, veuillez vous créer un compte Instagram, donner votre email, votre numéro de téléphone, votre nom, le nom de votre chat, la couleur de votre PQ, et signer en bas de page avec votre sang."



MAIS ALLEZ JUSTE VOUS FAIRE FOUTRE.

Le Web en silos de 2019 me pète les couilles



Non je n'irai pas lire l'article.



Purée c'est trop dur de faire un purin de blog ?

Vous savez c'est un truc dingue: vous écrivez un article, et quand les gens cliquent sur le lien POOF! ÇA AFFICHE DIRECTEMENT UNE PAGE WEB AVEC L'ARTICLE.

C'EST DINGUE, NON ?

