fslint, l'application de nettoyage (fichier en double, fichiers temporaires, etc.) n'existe plus. Quelqu'un l'a réimplémentée en Rust, et elle est hyper-rapide.Autre avantage: elle possède également une fonction pour rechercher les images en double, même si elles ne sont pas strictement identiques visuellement. Vous pouvez même régler la similtude de recherche (images très similaires ou vaguement similaires). Très pratique pour faire du ménage dans une collection d'images. Et le logiciel possède un cache, du coup le re-scan sera très rapide !Le logiciel utilise à fond le multithreading: Votre CPU sera donc utilisé au maximum de ses capacités.Le nom, lui, est inprononçable 😄 : Czkawka