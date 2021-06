Le jeu du jour:



Tu as un ordinateur A.

Dans lequel tu as un système d'exploitation.

Dans lequel tourne un navigateur.

Dans lequel tourne un remote-desktop web vers une machine B.

Sur laquelle tourne un autre système d'exploitation, navigateur et remote-desktop web vers une machine C, qui elle-même possède son système d'exploitation et applications.



Maintenant presse une combinaison de touches et essaie de deviner quel étage de la fusée va recevoir l'événement.

Rage-quit garanti pendant toute la journée de boulot. 😭

Un simple copier-coller (quand c'est possible !) devient une opération non déterministe.

Et puis là, par bête réflexe, à un moment tu presses Alt-F4 pour fermer une application sur la machine C. ET LÀ, C'EST LE DRAME.

?XIRjbQ