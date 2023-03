Je me suis *enfin* mis à StreetComplete (oui je sais, je suis en retard) (J'ai décidé de consommer un peu de données mobiles, tant pis, c'est pour la bonne cause). https://streetcomplete.app/ Depuis quelques années j'édite déjà directement les cartes sur le site officiel ( https://openstreetmap.org ), donc je ne voyais pas trop l'intérêt de StreetComplete. Mais finalement il ne fait pas double emploi.Sur le site OSM, on modifie/ajoute des surfaces (bâtiments, parkings...), lignes, des POI... dans StreetComplete il va surtout être question de compléter ce qui a déjà été saisi dans OSM (compléter les tags), et en particulier des choses auxquelles on ne pense pas toujours (décrire le type de surface (asphalte, béton, terre...), décrire le type de parking, s'il est accessible à tous, s'il est payant ou non...). Les deux sont donc complémentaires.L'édition sur OSM nécessite de connaître certaines particularités d'OpenStreetMap. Dans StreetComplete ce n'est absolument pas le cas : Ils arrivent à poser des questions parfaitement compréhensibles (et faciles à répondre) pour le commun des mortels. Les modifications sont directement reversées dans OSM via votre compte. C'est très efficace.(On peut (si on le veut) voir dans l'application les tags OSM modifiés.)Donc n'importe qui peut utiliser StreetComplete. Pensez juste à vous créer un compte sur https://openstreetmap.org À côté des quêtes, vous avez bien entendu la possibilité d'ajouter une note sur la carte n'importe où (faites un appui long) afin qu'un contributeur OSM vienne ajouter/vérifier/corriger la carte.J'avoue que j'ai désactivé certaines "quêtes" afin de ne pas être noyé :- « Quelle est la limite de poids ici ? » (souvent pour les ponts, et c'est rarement indiqué).- « Quelle est la largeur de cette route ici ? » (Je n'ai pas mon mètre sur moi, et ça me paraîtrait dangereux de mesurer)- « Combien d'étages au-dessus du sous-sol compte ce bâtiment ? » (La hauteur des bâtiments ne me semble pas essentielle par rapport aux routes, et cette donnée est demandée absolument partout).Ils ont "gamifié" l'application en vous accordant des badges quand vous résolvez un certain nombre de types de quêtes. L'application est ludique et simple à utiliser. Ils ont vraiement fait un excellent travail.