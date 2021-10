Après avoir (encore) entendu Zorglub déblatérer lors de sa mise en scène pitoyable, j'ai besoin de rappeller une évidence: Les mots sont détournés de leur signification pour favoriser la pensée fasciste.Quand il crache sur l'expression public de signes religieux parce que "C'est ça la laïcité", c'est un mensonge. Et il le sait. C'est un détournement de sens du mot "laïcité".La laïcité, c'est la séparation de l'église et de l'état. C'est:- interdire à la hiérarchie religieuse d'exercer du pouvoir au sein de l'état.- traiter tout le monde - quelle que soit sa religion - sans discrimination au niveau des administrations.- interdire les signes religieux pour les agents de l'état dans l'exercice de leurs fonctions.- Pas d'enseignement religieux à l'école.Dieu sait (haha) que je suis CONTRE les religions (je pense qu'elles sont globablement nuisibles à l'humanité), mais la liberté d'exprimer sa religion dans l'espace public (par des symboles, vêtements ou autres) est inscrite dans la déclaration des droits de l'homme. Ceux qui luttent contre le voile dans l'espace public sont donc des ENNEMIS de la liberté, des ennemis des droits de l'homme. OUI, les gens ont le DROIT de montrer publiquement, ostensiblement et de manière personnelle des signes de leur religion dans l'espace public sans violer ne serait-ce qu'une seconde la laïcité si chère à la France. La liberté de culte et son expression dans l'espace public sont garanties par la loi.Et c'est sans compter qu'il n'y a pas si longtemps, les femmes en France ne pouvaient sortir dans la rue sans un foulard sur la tête À CAUSE de la religion catholique. Paille, poutre, tout ça...Quand j'entends « Le voile ne fait pas partie de nos valeurs judéo-chrétienne, c'est pas notre France. », je pouffe:Et quand on crie au loup pour la laïcité dans l'éducation dès qu'il s'agit des Musulmans, rappellons que:- l'état finance des écoles catholiques privées (dans lesquelles, oui, il y a de l'enseignement religieux).- qu'il y a encore de l'enseignement religieux (optionnel) en Alsace au sein de l'éducation nationale.- qu'il y a des signes religieux dans absolument tous les villages (croix partout)- nos enfants mangent du poisson le vendredi à cause des coutumes catholiques.Encore une fois: Paille, poutre, tout ça...