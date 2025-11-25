Shaare your links...
politique
économie
Les géants de la tech au service de l'Oncle Sam
Et voilà, à force de lécher les bottes de Trump, les entreprises de la Silicon Valley obtiennent de juteux contrats avec l'autocratie américaine :
- Amazon va construire un monstrueux datacenter pour le gouvernement :
https://www.theregister.com/2025/11/25/aws_federal_investment/
- Google obtient un contrat d'IA et de gestion de la sécurité pour l'OTAN :
https://www.computerweekly.com/news/366634759/Google-wins-multimillion-pound-contract-to-supply-sovereign-cloud-services-to-Nato
2025-11-25 08:14:24
?Ya4b-A
