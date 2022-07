En attendant la sortie de Linux Mint 21 (sortie prévue courant juillet 2022, basée sur Ubuntu 22.04), j'ai voulu essayer (par impatience) directement Ubuntu Mate 22.04 sur ma machine perso. Décidément, rien ne va avec Ubuntu :

- des snaps partout, conséquences:

- des hooks dans apt qui font que quand vous faite un apt sur certains paquets, ça va installer des snaps à la place.

- ça occupe plein d'espace disque.

- ça créé un point de montage par paquet snap installé (!)

- les fichiers de config ne sont plus dans leur répertoire habituel (~/.config) mais quelque part dans ~/snap/...

- même Firefox est moins à jour en snap (j'ai dû bidouiller pour brancher le paquet Firefox sur le PPA officiel de Mozilla au lieu du snap qui avait une version plus ancienne)

- pas de GUI pour la configuration de l'écran de connexion. C'est vraiment n'importe quoi.

- des paquets sont franchement malfoutus (Comment ont-ils réussi à rater des paquets comme zram-config qui n'utilise plus plusieurs coeurs ?).



En bref, Ubuntu m'agace. Vivement Linux Mint 21 !

En dehors de ça, je dois dire que ça marche plutôt bien. Les performances semblent même globalement meilleures que sous Linux Mint 20.3, sans doute en partie grâce au noyau 5.15.