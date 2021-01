Trouvé sur le net:



« Vous n'aimez pas les grèves? Soyez donc cohérents...refusez:



Les congés payés

La sécurité sociale

La médecine du travail

Le repos hebdomadaire

La retraite

Les allocations familiales

Le congé maternité

Le paiement des heures supplémentaires

Le salaire minimum

...et encore plus



Tout cela a été obtenu grâce à des manifestations et des grèves. Les travailleurs, les militants et les chômeurs qui ont pris des risques et parfois perdu la vie. »

