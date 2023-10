C'est amusant : Certains jeux me font un effet particulier. Des jeux comme Minecraft ou StarBound. Cette sensation d'avoir son petit univers rien qu'à soit, petit mais incroyablement vaste, à portée de main. Un petit univers qu'on peut visiter et explorer à loisir. Pour retrouver des lieux connus, où on a construit des choses, ou au contraire explorer cet univers miniature et s'y perdre.

Cela a quelque chose d'étrangement réconfortant.



À quoi cela est dû ?

- Peut-être parce que ce sont des mondes générés procéduralement (et non des mondes faits à la main par des concepteurs dans le but de vous faire suivre un scénario).

- Parce que ce sont des lieux où on a bâti des choses. On y a attaché des sentiments, soit parce qu'on s'est investi dans cette conception et construction, mais aussi parce qu'on y a vécu des choses.