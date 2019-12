(pour paraphraser ce que j'avais trouvé sur le net):L'IA pour les DSI, c'est comme le sexe pour les ados : Ils pensent que tout le monde le fait, ils veulent absolument en faire, mais ils ne savent pas vraiment comment. Ce qui ne les empêche pas d'en parler beaucoup et de s'en vanter.(c'est parce que je suis tombé sur cet article: https://www.ticsante.com/story.php?story=4905 Extrait: « Les principaux défis perçus par les décideurs face à l’IA sont d'"identifier les domaines où l’IA apporte le plus de bénéfices et les prioriser" (86%) »C'est donc bien ce que je disais: Ils veulent en faire, même s'ils ne savent pas trop pourquoi.