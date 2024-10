L'autre jour j'étais aux FoliFlores (expo de fleurs à Mulhouse) et il y avait une borne "GAGNEZ UN AN DE FLEURS". Les gens faisaient la queue pour donner leur adresse e-mail perso et d'autres infos.

Moi tout ce que je voyais c'était de grosses lettres rouges : "Donnez-nous vos données personnelles en échange d'une faible probabilité de gagner quelque chose NOM NOM NOM 🍽🍽🍽"

Mais apparemment personne d'autre ne voyait ça. Et ça me rend un peu triste que les gens se fassent avoir.