Je comprend la volonté de protéger les enfants. Mais la méthode ne pourra pas être bonne :



- La vérification d'âge sur internet implique l'identification. De tout le monde.

- L'identification implique la dé-anonymisation. De tout le monde également, pas que des enfants.

- La dé-anonymisation permet la surveillance.

- Il n'existe pas de surveillance bienveillante (toute surveillance soit-disant "bienveillante" a été détournée et abusée)

- Même avec l'hypothèse qu'elle serait bienveillante, tout système est piratable et sera piraté. Donc mettra en danger ceux qu'on prétendait protéger en premier lieu.

- La surveillance va engendrer l'auto-censure et la censure tout court, donc un recul des libertés.

- Cette surveillance ouvre la possibilité de violation de la vie privée et violation des droits de l'homme à grande échelle.