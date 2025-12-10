Les boites d'IA perdent du fric vitesse grand V et vont se merdifier. L'une des pistes les plus évidentes pour compenser c'est la publicité.



Sauf que vous ne pourrez pas détecter cette publicité, puisqu'elle sera mélangée au contenu.



Quel est le meilleur VPN ?

Comment traiter un problème de peau ?

Vous ne pourrez pas savoir si la réponse a été orientée. Vous ne pourrez pas savoirsi l'IA donne vraiment le meilleur "conseil" ou n'est pas en train de faire de la publicité pour une marque de crème pour la peau ou la molécule d'un grand laboratoire.

Étendez ça à l'économie et la politique, c'est - comme avec les enchères de publicités en ligne - le plus offrant qui pourra vous influencer.



Et toutes ces boîtes d'IA ont désespérément besoin d'argent.