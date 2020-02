Épisode 1:

Je viens de gagner plusieurs giga-octets sur mon disque en dé-installant 3 petites applis (Signal, Riot et Pitivi).

Qui étaient en flatpak.

Beuark.

N'oubliez pas de faire un petit "flatpak uninstall --unused" pour virer ce qui reste.

Je hais ce système de packaging.



Épisode 2:

Je viens de nettoyer 500 Mo de cache flatpak dans /var/tmp

Je m'en vais te foutre /var/tmp en tmpfs, on va voir si tu va continuer à me polluer.

Groumpf.

Pourquoi est-ce que Linux est en train de se Windowiser ?

Arrêtez avec vos idées à la con !

?aFIlYA