The web in 1990:

URL stands for "Universal Ressource Locator".



Web in 2019:

URL stands for "Universal Ressource Locator", except if I don't like your User-Agent, or your IP address, or if you don't have created an account on our website, logged in, and proved your identity with your phone number.



