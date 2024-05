1990 : voici un logiciel qui permet de réaliser cette opération.



2000 : voici un site web qui permet de réaliser cette opération via un navigateur.



2023 : voici un serveur web à installer sur votre ordinateur qui permet de réaliser cette opération via un navigateur.



2024 : voici une I.A. qui consomme des tombereaux d'énergie et pourra éventuellement réaliser l'opération.