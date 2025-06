👨‍🦰 J'ai besoin de la réponse à cette question : <question>

🤖 Voilà la réponse : <réponse1>

👨‍🦰 Mais c'est n'importe quoi !

🤖 Oh vaiment je m'excuse, voilà la réponse: <réponse2>

👨‍🦰 Mais c'est faux !

🤖 Oh je m'excuse tellement, j'ai trahi ta confiance, j'en ai conscience, vraiment c'est terrible, je vais essayer de faire mieux...

etc.



➡️ En fait l'IA c'est un mec toxique qui te balance de la merde à la gueule et qui s'excuse à chaque fois de l'avoir fait... et recommence.