Oups... snafu dans le renouvellement du domaine perl.com (communauté du langage perl): Le domaine est parti à des inconnus.

Comme dit SB, petit rappel pour ne pas vous faire avoir:

« Donc rappel pour la millionième fois :

- vérifiez regulièrement que les contacts sont à jour et lisent leur courrier (et agissent)

- activez le renouvellement automatique

- mieux, achetez pour plusieurs années, dans les registres qui le permettent.

- supervisez automatiquement les domaines. »



Et j'ajouterais: Par défaut, bloquez le transfer chez votre registrar. Il y a eu quelques affaires bizarres de tranfers non autorisés via des registrars par très nets.

