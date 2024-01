Déjà pourquoi ça s'appelle des cookies, hein ? 🤔

Des cookies c'est quelques chose de délicieux et réconfortant qu'on prend avec plaisir, pas comme ces saloperies.



Des morpions.

On aurait dû appeler ça des morpions : ça s'installe par dizaines, sans ton consentement, de manière presque invisible, c'est chiant pour s'en débarrasser et entre temps ça suce ta vie privée.