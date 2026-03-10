On sait que sur le darknet il y a plein de machines piratées à louer (de manière totalement illégale), avec des prix variant par pays.

Je ne serais absolument pas surpris que le plus gros client de ces gens là soit désormais les boîtes d'IA. Toutes.



Un jour peut-être qu'on aura les chiffres et quelques révélations croustillantes (vu que déjà Facebook considère que c'est normal de "pirater" des livres, ils ne sont plus à une loi violée près).





#PoèmePourri

Ton père est un voleur

Il a volé toutes les pages d'internet

via des IP résidentielles

pour les mettre dans tes IAs