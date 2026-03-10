Les clients des botnets
On sait que sur le darknet il y a plein de machines piratées à louer (de manière totalement illégale), avec des prix variant par pays. 2026-03-10 16:18:23
Je ne serais absolument pas surpris que le plus gros client de ces gens là soit désormais les boîtes d'IA. Toutes.
Un jour peut-être qu'on aura les chiffres et quelques révélations croustillantes (vu que déjà Facebook considère que c'est normal de "pirater" des livres, ils ne sont plus à une loi violée près).
#PoèmePourri
Ton père est un voleur
Il a volé toutes les pages d'internet
via des IP résidentielles
pour les mettre dans tes IAs