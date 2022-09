L'authentification par SMS de ma banque est encore dans les choux, je ne peux rien payer sur internet. La fatigue.

Pourquoi ils continuent à nous emmerder avec des solutions foireuses comme les SMS ou - pire - les applications bancaires ???

TOTP a été standardisé il y a 11 ans et il marche magnifiquement bien.



Je comprends bien que les banques veulent un code lié à la transaction en cours (ce que ne permet pas TOTP), mais il n'est pas difficile d'imaginer de faire évoluer TOTP dans ce sens. Imaginez :

1) La page web vous affiche un code unique à cette transaction à taper dans l'application TOTP.

2) L'application TOTP ajoute ce code aux données TOTP de base (date/heure+code secret TOTP) avant de hasher (HMAC).

3) vous tapez le code résultant dans la page web et validez.



Ainsi:

- ça ne nécessite aucune infra, aucun canal de communication en dehors de la page web elle-même (c'est purement calculé dans le serveur web ; pas de messages à envoyer par des infras externe (SMS, GCM...))

- c'est cryptographiquement solide (on sait que TOTP est solide).

- ce n'est pas rejouable dans le temps (car le code est mêlé à TOTP, donc dépendant du temps).

- c'est bien lié à la transaction (le code que vous avez entré est unique à la transaction)