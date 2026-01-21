JE.

VAIS.

DÉCAPITER.

LES.

DÉVELOPPEURS.

DE.

MICROSOFT.



Un collègue m'envoi un bout de code dans Teams (dans un bloc de code). J'utilise le bouton "copier" dans Teams, je colle dans dans un autre logiciel. Erreur de syntaxe.



Le message envoyé par le collègue, à l'écran, contient : '</U>','</span>'

Ce que j'obtiens dans le presse-papier : '</U>',''</span>



J'adore quand Microsoft *sabote* mon boulot. 😒

MÊME LE COPIER-COLLER, ILS NE SONT PLUS FOUTUS DE LE FAIRE CORRECTEMENT. 💩💩💩

Ça dépense des DIZAINES DE MILLIARDS de dollars dans l'IA, mais ça ne sait même plus faire ce qu'un Mac 128k de 1984 savait assurer sans faillir.